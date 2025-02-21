Japonya'da Vahşi Hayvan Avı Yasası

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Japonya'da hükümet, "acil durumlarda" vahşi hayvanların vurulmasına olanak tanıyacak yasa tasarısına onay verdi.

Kyodo News'e göre, hükümetin onayladığı yasa tasarısı, ayılar ve yaban domuzlarının yerleşim bölgelerine inmeleri durumunda, belediyelerin avcılara ateş etme yetkisi vermesine olanak sağlayacak.

Yasa tasarısına göre, ateşli silah kullanımına izin verilen "acil durum" şartları da belirlendi. Bu kapsamda, vahşi hayvanın hızla yakalanmasının ateşli silah olmadan zor olması ve mermilerin insanlara isabet etme riskinin bulunmaması, acil durum şartları olarak tespit edildi.

Tasarının, parlamento oturumuna sunulması ve burada da kabul edilmesi durumunda 2025 sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ülkedeki yaban hayatı yetkilileri, Mart 2023'ten sonraki bir yıllık süre zarfında, ayı saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını bildirmişti.