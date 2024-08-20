Japonya'daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi - Son Dakika
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Japonya'daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi

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Japonya'daki bir havalimanında yer alan dükkanda 2 makasın kaybolmasının ardından güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuşta gecikme yaşandı. Kayıp makaslar, olaydan 1 gün sonra aynı dükkanda bulundu.

20.08.2024 17:15
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- Japonya'daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi

TOKYO - Japonya'daki bir havalimanında yer alan dükkanda 2 makasın kaybolmasının ardından güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuşta gecikme yaşandı. Kayıp makaslar, olaydan 1 gün sonra aynı dükkanda bulundu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'ndaki bir dükkanda makasların kaybolması, havayolu trafiğini felç etti. Havalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verdi. Güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyulan yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirdi. Yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluşurken, 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklandı. Makasların ertesi gün aynı dükkanda bulunduğu kaydedildi.

Ulaştırma bakanlığı uyardı

Olayın ardından havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yapan Japonya Ulaştırma Bakanlığı, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz" açıklamasında bulundu. Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, "Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız" denildi.

Japonya\'daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi
Kaynak: İHA

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