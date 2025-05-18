Japonya, Tesla'ya Şarj İstasyonu Sübvansiyonu Değerlendiriyor

TOKYO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Japonya, ABD ile devam eden gümrük vergisi müzakereleri çerçevesinde Tesla'ya ülkede elektrikli araç şarj istasyonu inşa etmesi için sübvansiyon sağlamayı değerlendiriyor.

Japonya'nın TBS televizyonun cumartesi günkü haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Japonya'nın sübvansiyon politikasına ilişkin endişelerini dile getirmesi ve Tesla'nın Supercharger ağının da bu politikalara dahil edilmesi yönünde iyileştirmeler yapılmasını talep etmesi üzerine Japonya'dan bu yönde bir adım geldi.

Japon hükümeti an itibarıyla yalnızca yerli olarak geliştirilen CHAdeMO standardını kullanan elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik sübvansiyon sağlıyor.

Tesla elektrikli araçları özel bir adaptör sayesinde CHAdeMO uyumlu şarj noktalarında şarj olabilirken, CHAdeMO araçlarıysa Tesla Supercharger şarj noktalarıyla uyumlu değil.

Haberde Japonya ve ABD'nin gümrük vergisi görüşmelerinin üçüncü turu için hazırlıklar yaptığı ve Japonya'nın baş müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın gelecek hafta Washington'a gitmesinin beklendiği belirtildi.