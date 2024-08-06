Japonya ve Kamboçya Savunma Alanında İşbirliğini Güçlendirecek

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Japonya, Kamboçya ile savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, resmi ziyarette bulunduğu Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de, mevkidaşı Tea Seiha ile bir araya geldi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin savunma alanındaki kapsamlı işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) de dahil olmak üzere çok taraflı işbirliğini geliştirme sözü verildiği belirtildi.

Açıklamada, bakanların, Japonya-Kamboçya diplomatik ilişkilerinin geçen yıl 70. yıl dönümünün kutlanması nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettikleri de aktarıldı.