Java Adası'nda Sel Felaketi

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Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu selde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, Java Adası'nda geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerin 172 köyde tahribata sebep olduğunu açıkladı.

Bölgedeki 3 bin 300'den fazla binanın hasar aldığını kaydeden yetkililer, 3 binden fazla kişinin sığınaklara nakledildiğini belirtti.

Yetkililer, sel sularının 31 köprü ve 81 otoyolu yıktığını, 1332 dönüm ekili araziyi sular altında bıraktığını açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri, sel sularına kapılan 3'ü çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişiden haber alınamadığını duyurdu.