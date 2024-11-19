Jeffries Yeniden Demokrat Lider - Son Dakika
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Jeffries Yeniden Demokrat Lider

Demokratlar, Hakeem Jeffries'i Temsilciler Meclisi'nin azınlık lideri olarak yeniden seçti.

19.11.2024 19:16
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ABD'de Demokratlar, Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri olarak yeniden Hakeem Jeffries'i seçti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin liderliğini kimin yapacağı konusundaki oylamadan Jeffries ismi çıktı.

5 Kasım'daki seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin sağlamasının ardından gözler Demokratların mecliste yeni dönemde nasıl bir siyasi tablo çizeceğine çevrilmişti.

Demokratların geçen dönem de meclisteki azınlık lideri olan New York temsilcisi Jeffries, Kongre'de parti içinde yapılan oylama sonucunda bir kez daha Demokratların azınlık lideri olarak seçildi.

Bu oylama sonucunda Jeffries, Kongre'deki en yüksek rütbeli siyahi yetkili olmaya devam edecek.

5 Kasım'daki seçimler sonucunda hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Demokratlara üstünlük kuran Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın da başkanlığı kazanmasıyla Beyaz Saray'ın yanı sıra Kongre'de de çoğunluğu sağlamış oldu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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