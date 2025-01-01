Jeju Air Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Jeju Air Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güney Kore'de Jeju Air kazasında hayatını kaybeden 179 kişi için anma töreni düzenlendi.

01.01.2025 16:47
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Güney Kore'de Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybedenler anıldı.

"Son 6 yılın en ölümcül uçak kazası" olarak nitelendirilen ve Güney Kore'nin güneyindeki Muan kentinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 179 kişi için anma töreni düzenlendi.

Kazanın yaşandığı Muan Uluslararası Havalimanı'nda bir araya gelen ölenlerin aileleri, yakınları ve sevenleri kaza mahalline çiçek bıraktı, ülkenin ünlü "ddeokguk" pirinç keki çorbasının konulduğu masanın önünde diz çökerek dua etti.

Kokpit ses kayıt cihazı ABD'ye gönderilecek

Öte yandan, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, "ses kayıt" ile "uçuş veri kayıt" verilerini içeren iki karakutunun uçağın enkazından çıkarıldığını bildirdi.

Açıklamada, enkazdan çıkarılan kokpit ses kayıt cihazındaki veri kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, hasarlı olan uçuş veri kayıt cihazının ise analiz için ABD'ye gönderileceği bildirildi.

Kaza sonrası, şimdiye kadar 179 kurbanın tamamının kimliğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 11 cenazenin, kazazedelerin yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede yerel hava yolları tarafından işletilen toplamda 101 Boeing 737-800 model uçağın tamamının güvenlik denetimlerine başlandığı belirtildi.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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