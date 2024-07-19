Jiangsu Eyaleti'nin Dış Ticaret Değeri Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Jiangsu Eyaleti'nin Dış Ticaret Değeri Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin dış ticaret değeri, yılın ilk yarısında 2,68 trilyon yuana yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Bu değer, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 büyüme gösterirken, ülkenin toplam dış ticaret değerinin yüzde 12,7'sini oluşturdu. Jiangsu eyaletinin ihracatı yüzde 8 artışla 1,72 trilyon yuana çıkarken, ithalat değeri yüzde 9,3 artarak 959,74 milyar yuana ulaştı. Özel işletmelerin dış ticaret değeri ise yüzde 14,7 büyümeyle 1,23 trilyon yuana yükseldi.

19.07.2024 13:24
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NANJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi Jiangsu eyaletinin dış ticaret değeri yılın ilk yarısında 2,68 trilyon yuana (yaklaşık 376 milyar ABD doları) yükselerek, rekor seviyeye ulaştı.

Eyaletin merkezi Nanjing kenti gümrüğünden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, bu değer bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik bir büyümeye işaret ederken, ülkenin toplam dış ticaret değerinin ise yüzde 12,7'sini oluşturdu.

İhracatı bir önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artışla 1,72 trilyon yuana yükselen Jiangsu eyaletinin ithalat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 9,3 oranında artarak 959,74 milyar yuana ulaştı.

Jiangsu'da bulunan özel işletmelerin dış ticaret değeri yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7'lik bir büyümeyle 1,23 trilyon yuan seviyesine yükseldi.

Bu dönemde, eyaletin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin işbirlikçi ülkeleriyle olan ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 1,2 trilyon yuan seviyesine ulaşırken, ASEAN ile olan ticareti yüzde 10,5, Güney Kore ile olan ticareti ise yüzde 13,3 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jiangsu Eyaleti'nin Dış Ticaret Değeri Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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