Jill Biden'dan İşbirliği Vurgusu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, "Daha parlak bir dünya için güçlü ortaklıklar inşa edelim." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Doha Forum 2024", 7-8 Aralık'ta Katar'da düzenleniyor.

Jill Biden, Forumun açılış seremonisinde katılımcılara hitap etti.

Biden, bu yılki Doha Forum'un temasının "Yenilik Gereksinimi" olduğunu hatırlatarak, ilk gereksinimin işbirliği olduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir yanını gezdiğini kaydeden Jill Biden, farklılıkların değerli, benzerliklerin sınırsız olduğunu söyledi.

Biden, hastalık, açlık ve sefaletin sınır tanımadığını dile getirerek, herkesin onurlu şekilde ve güven içinde yaşamaya hakkı olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği, kadın sağlığı gibi konularda devletler ile sivil toplumun işbirliğinin gerekliliğine işaret eden Biden, "Daha parlak bir dünya için güçlü ortaklıklar inşa edelim." dedi.