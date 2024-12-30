Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında Georgia'da yaşamını yitirdi, 9 Ocak 2025 Ulusal Yas Günü ilan edildi.

30.12.2024 10:48
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NEW ABD'nin en önemli başkanları arasında yer alan Jimmy Carter, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan eski ABD Başkanı Carter'ın Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir asrı geride bırakarak en uzun yaşayan ABD Başkanı olduğu belirtilen Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir, kendi evinde bakım altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Jimmy Carter'a "minnet borçlu olduklarını" ifade etti.

Trump, "Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız." sözlerine yer verdi.

9 Ocak 2025 yas ilan edildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Carter'ın karakteri, cesareti ve merhametiyle tanınan bir lider olduğunu belirterek "9 Ocak 2025'i ABD genelinde Ulusal Yas Günü ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, ABD bayrağının 30 gün boyunca kamuya ait tüm mekanlarda yarıya indirileceğini kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de eski Başkan Carter hakkında "Başkan olarak, ülkemizi korudu, hükümette şeffaflığı teşvik etti ve Camp David'de Mısır ile İsrail arasında tarihi bir barış anlaşmasına aracılık etti." değerlendirmesinde bulundu.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yerine getiren Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına geleceğini vurgulayarak, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Jimmy Carter, Joe Biden, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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