Jimmy Carter'a Taziye - Son Dakika
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Jimmy Carter'a Taziye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 100 yaşında hayatını kaybeden Jimmy Carter için taziye mesajı yayımladı.

30.12.2024 18:46
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 100 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter için taziyelerini ileterek, "Başkan Carter yorulmak bilmeyen ve ilkeli bir diplomasinin neler başarabileceğini bize gösterdi." ifadesini kullandı.

Blinken, Carter'ın yaşamını yitirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Jimmy Carter'ın, on yıllarca süren kamu hizmeti boyunca dürüstlük, merhamet ve başkalarının özgürlüğünü, güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik çalıştığını kaydeden Blinken, eski Başkan'ın, Amerikan halkının kaderinin diğer ülkelerin halklarıyla iç içe geçtiğini anladığını, bu nedenle, ortak gezegeni korumanın ve küresel kamu sağlığını teşvik etmenin ulusal güvenlik çıkarları açısından hayati önem taşıdığını erken dönemde fark ettiğini belirtti.

Taziye dileklerini ileten Blinken, "Başkan Carter yorulmak bilmeyen ve ilkeli bir diplomasinin neler başarabileceğini bize gösterdi." ifadesini kullanarak, Carter'ın, İsrail ve Mısır arasında tarihi bir anlaşmaya arabuluculuk yaparak, onlarca yıl savaşan iki ülke arasında barış sağlanmasına yardımcı olduğunu anımsattı.

Blinken, Carter'ın çabalarının özellikle bölgedeki yeniden alevlenen çatışma ve acılar arasında, nelerin mümkün olabileceğine dair önemli bir hatırlatma niteliği taşıdığını kaydetti.

Carter'ın inançlı bir insan olduğunu ifade eden Blinken, "Başkan Carter, bir keresinde 'En büyük nimetlerimiz, başkalarının yaşamlarını iyileştirebildiğimizde gelir' demişti. Bu ölçüyle ve daha nice ölçülerle, Başkan Carter, kutsal bir hayat yaşamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976'da Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 yıllarında başkanlık görevini yürüten Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına geleceğini vurgulayarak "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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