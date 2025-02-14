Joe Gebbia DOGE'de Görev Alacak mı?

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ABD merkezli internet üzerinden kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'nin eş kurucusu Joe Gebbia'nın, Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanında (DOGE) görev alacağı iddia edildi.

New York Times gazetesinde (NYT), "yasal statüsüne" ilişkin tartışmaların olduğu DOGE'ye ilişkin, adını vermek istemeyen bir yetkilinin iddiaları yer aldı.

Buna göre, Musk'ın "yakın dostu" olduğu bilinen Airbnb'nin eş kurucusu Gebbia'nın DOGE'de yer alacağı öne sürüldü.

Öte yandan yetkili, Gebbia'nın hangi pozisyonda yer alacağı ya da görevinin ne kadar "resmi" olacağına ilişkin bilgi vermedi.

Elon Musk'ın Üst Yöneticisi olduğu Tesla'da da kurul üyesi olan Gebbia'nın, Demokrat Partiye olan desteğinin son zamanlarda Cumhuriyetçi Partiye kaydığı biliniyor.