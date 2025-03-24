Jose Gregorio CJNG Lideri Yakalandı - Son Dakika
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Jose Gregorio CJNG Lideri Yakalandı

Meksika'da güvenlik güçleri, Jalisco kartelinin elebaşı Jose Gregorio'yu gözaltına aldı.

24.03.2025 21:16
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Meksika'da güvenlik güçleri, Jalisco kartelinin önde gelen elebaşlarından uyuşturucu kaçakçısı Jose Gregorio'yu operasyonla gözaltına aldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) elebaşlarından 43 yaşındaki Gregorio, ulusal muhafızların başkent Meksiko'da düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren bu suç örgütüne yönelik aylar süren çalışmalar kapsamında yürütülen masa başı ve saha analizleri sonucunda, güvenlik güçleri eğitim kamplarında insanları silah altına almakla görevli bir grubun operatörlerinden birini tespit etti. Gregorio, gizli gözetim altında takip edilerek yanındaki bir kadınla birlikte yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Federal Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ulusal İstihbarat Merkezi'nin ortak çalışması sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Gregorio, "GEDDRI" isimli özel bir suikast timinin lideri olarak kabul edilmesinin yanı sıra küçük yaştaki çocukları silah altına almasıyla da biliniyor.

Jalisco eyaletine bağlı Teuchitlan kentindeki Izaguirre Çiftliği'nde bulunan çok sayıda cesedin sorumlusu olarak da görülen Gregorio, yüksek güvenlikli hapishaneye gönderildi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından Gregorio'ya ilişkin kamuoyuyla daha fazla bilginin paylaşılacağı belirtildi.

CJNG suç örgütü

CJNG, Meksika'daki en güçlü ve tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul ediliyor.

1990'ların başında ABD'de eroin satışıyla suç faaliyetlerine başlayan Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho") tarafından kurulan kartel, zamanla Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden biri haline geldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Meksiko, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jose Gregorio CJNG Lideri Yakalandı - Son Dakika

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