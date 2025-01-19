Joy Awards 2023'te Ödüller Sahiplerini Buldu

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Orta Doğu'nun en büyük ödül törenlerinden biri olan "Joy Awards" ödülleri sahiplerini buldu.

Her yıl ocak ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ödül törenine, dünyanın her yerinden sanat, sinema, müzik ve spor alanından birçok ünlü isim katıldı.

Farklı alanlarda en iyi erkek ve kadın sanatçıların 13 dalda aday gösterildiği ödüller, halkın oylamalarıyla belirleniyor.

Bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ve anb Arena'da yapılan ödül törenine katılanlar arasında, ünlü aktör ve yapımcı Anthony Hopkins, Morgan Freeman, ABD'li film yapımcısı Mike Flanagan, ABD'li oyuncu ve komedyen Martin Lawrence, Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Türkiye'den oyuncular Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu ve Özge Pirinççi yer aldı.

Törende, ABD'li aktör Matthew McConaughey'a "Personality Of The Year" (Yılın İnsanı) ödülü verildi.

Bu yılki "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" Suriyeli oyuncu ve yazar Yasser Al-Azma'ya, ABD'li oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Morgan Freeman'a, İtalyan tenor Andrea Bocelli'ye, Suudi yönetmen Abdullah Al-Mohaisen'e, Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Hans Zimmer'e, yönetmen Mohamed Abdel Aziz'e, şarkıcı ve oyuncu Abdullah Al-Ruwaished'e ve Güney Koreli sinemacı JK Youn'a takdim edildi.

Onur ödüllerine Hindistanlı oyuncu Hrithik Roshan, İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie, Lübnanlı moda tasarımcısı Zuhair Murad, Kuveytli oyuncular Abdul Rahman El Aqel, Ibrahim Al-Sallal, Maryam Alsaleh, Ali İbrahim ve Suudi oyuncu Saad Khedr değer görüldü.

Dizi, sinema, müzik ve spor dalındaki ödüller

Dizi kategorisinde "En İyi Mısır Dizisi" (Nema El Avoccato) olarak belirlenirken, törende "Al-Rawabi School for Girls" ve "Shabab El-Bomb" adlı diziler de ödül aldı.

Yine dizi dalında "Favorite Rising Star Award" (Yükselen Yıldız Ödülü) Suudi aktris Alanoud Abdelhakim, "Favorite Actory" (Favori Oyuncu) dalında Suriyeli oyuncu Samer Ismail ile Iraklı oyuncu Huda Hussain'in oldu. Yönetmen kategorisinde de Suriyeli yönetmen Rasha Shurbatji ve Filistinli asıllı yönetmen Tarek Al Arian ödül kazandı.

Sinema dalında Mısırlı oyuncu Hannah El-Zahed ile Hesham Maged "Favori Oyuncu" olarak belirlenirken, Maged ödülünü Türk oyuncu Tuba Büyüküstün'ün elinden aldı. Bu yılki favori film 2024 yapımı "Welad Rizk 3: El Qadia" seçildi.

Spor kategorisinde Suudi milli futbolcu Salem Al-Dawsari, Suudi boksör Hattan Al-Saif, halkın oylarıyla başarılı bulundu.

"The Diamond Entertainment Makers Award" (Elmas Ödülü) geçen yıl hayatını kaybeden Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdulaziz'in torunu ve şair Badr bin Abdulmohsen adına takdim edildi.

Müzik dalında da şarkıcı Rakan Al-Saed, Ayed, Assala ve Majid Al Mohandis ödül alan isimler arasında yer aldı.

Törende ayrıca sosyal medya Influencerlarına ödüller verildi.

Lübnanlı şarkıcı Wael Kfoury ve Kanadalı sanatçı Michael Buble'in Frank Sinatra'nın "My Way" şarkısını hem İngilizce hem de Arapça olarak yorumladığı törende, Suudi şarkıcı Mohammed Abdo, Andrea Boccelli ile düet yaptı.

Christina Aguilera ve Tarkan da törende sahneye çıktı.