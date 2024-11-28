Jubaland'dan Somali Hükümetine İtiraz

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Somali'de Jubaland eyaleti, federal hükümeti anayasayı ihlal etmek ve hükümet kurma sistemine zarar vermekle suçlayarak tüm ilişkilerini ve işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

Jubaland Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Somali hükümetinin anayasada ve seçim kurallarında gerçekleştireceği değişikliklerin yasa dışı olduğu ve ülkenin ulusal birliğine tehdit oluşturduğu savunuldu.

Açıklamada, hükümetin bu adımları anayasal sisteme karşı darbe olarak nitelendirildi.

Somali federal hükümetinin anayasayı ihlal etmek ve hükümet kurma sistemine zarar vermekle suçlandığı açıklamada, tüm ilişkilerin ve işbirliğinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Jubaland yönetimi, tüm siyasi paydaşları bir araya getirecek istişare platformunun oluşturulduğunu belirterek, herkesi katılmaya davet etti.

Eyalet başkanı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı

Somali hükümetinin eyalet yönetimleriyle ekimde yaptığı toplantıda, eyalet seçimlerinin Haziran 2025'te, meclis ve hükümet seçimlerinin Eylül 2025'te yapılması yönünde ortak karar alınmıştı.

Jubaland ve Puntland eyaletleri ise toplantıya katılmayarak karara itiraz etmişti. Bu durum, merkezi hükümetle bu eyaletler arasında krize neden olmuştu.

Öte yandan, Jubaland'da 25 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde üçüncü kez seçilen Ahmed Madobe hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Banadir Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Madobe'nin üçüncü kez eyalet başkanı seçilmesinin anayasaya aykırı olduğu bildirilmişti.