Jubaland'dan Somali Hükümetine İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jubaland'dan Somali Hükümetine İtiraz

Jubaland, Somali hükümetini anayasayı ihlal etmekle suçlayarak tüm işbirliğini sonlandırdı.

28.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'de Jubaland eyaleti, federal hükümeti anayasayı ihlal etmek ve hükümet kurma sistemine zarar vermekle suçlayarak tüm ilişkilerini ve işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

Jubaland Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Somali hükümetinin anayasada ve seçim kurallarında gerçekleştireceği değişikliklerin yasa dışı olduğu ve ülkenin ulusal birliğine tehdit oluşturduğu savunuldu.

Açıklamada, hükümetin bu adımları anayasal sisteme karşı darbe olarak nitelendirildi.

Somali federal hükümetinin anayasayı ihlal etmek ve hükümet kurma sistemine zarar vermekle suçlandığı açıklamada, tüm ilişkilerin ve işbirliğinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Jubaland yönetimi, tüm siyasi paydaşları bir araya getirecek istişare platformunun oluşturulduğunu belirterek, herkesi katılmaya davet etti.

Eyalet başkanı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı

Somali hükümetinin eyalet yönetimleriyle ekimde yaptığı toplantıda, eyalet seçimlerinin Haziran 2025'te, meclis ve hükümet seçimlerinin Eylül 2025'te yapılması yönünde ortak karar alınmıştı.

Jubaland ve Puntland eyaletleri ise toplantıya katılmayarak karara itiraz etmişti. Bu durum, merkezi hükümetle bu eyaletler arasında krize neden olmuştu.

Öte yandan, Jubaland'da 25 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde üçüncü kez seçilen Ahmed Madobe hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Banadir Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Madobe'nin üçüncü kez eyalet başkanı seçilmesinin anayasaya aykırı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Politika, Hükümet, Güncel, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jubaland'dan Somali Hükümetine İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
17:50 Gonca Vuslateri’nin dizideki dansı olay oldu Herkes ’Dilber’i solladı’ diyor Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 21:07:06. #1.11#
SON DAKİKA: Jubaland'dan Somali Hükümetine İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.