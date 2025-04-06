Kaan Ketenci Tutuklandı

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve cuma günü KKTC'de gözaltına alınan reklamcı Kaan Ketenci, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

19 Mart operasyonları çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bir dizi mali suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklamcı Kaan Ketenci, cuma günü KKTC'de gözaltına alındı. Dün gece de İstanbul'a getirilen Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ketenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.