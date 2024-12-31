Kaçak Avcılara Cezalar Yağdırıldı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 8 bin 400 lira tazminat bedeli ve 16 bin 514 lira idari olmak üzere toplam 24 bin 914 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle kaçak avcılıkla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Şirvan ilçesinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetinde ava kapalı alanda avlanma günü dışında avlanan 2 kişi tespit edildi.

Ekipler, kaçak avlanan kişilere 16 bin 514 lira idari para cezası, 3 keklik için ise 8 bin 400 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 24 bin 914 lira para cezası uyguladı.