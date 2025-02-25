Kaçak Hafriyat Döken Kamyon Şoförüne 20 Bin TL Ceza

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Kaçak hafriyat dökerken dron ile yakalanan kamyon şoförüne 20 bin TL ceza

HATAY - Hatay'da kaçak hafriyat dökerken dron ile tespit edilen kamyon şoförüne 20 bin TL ceza uygulandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü denetleme faaliyetleriyle insan sağlığını ve şehrin doğasını tehlikeye düşürecek işletme ve şoförlere göz açtırmıyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek Defne ilçesi Gültepe Mahallesinde kanuna aykırı bir şekilde hafriyat döken kamyonu dron ile tespit etti. Geçmişte de kaçak hafriyat dökerken yakalanan ve cezai işlem uygulanan şoföre, 20 bin TL cezai işlem uygulandı. Ekipler, dron eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde Büyükşehir'in belirlediği döküm sahaları haricinde bir noktaya hafriyat dökerek çevreye zarar veren kamyon şoförüne idari para cezası uyguladı. Yetkililer, özellikle hafriyat dökümlerinde belediyenin belirlediği döküm alanlarının kullanılması gerektiğine dikkat çekerek kurallara uymayan işletme ve şoförlere yönelik kontrollerin devam edeceğini ifade etti.