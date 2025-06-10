Kaçakçılıkla Mücadele Rekor Ele Geçirme

TİCARET Bakanlığı, ocak-mayıs döneminde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 3 bin 81 farklı operasyonda, toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, 2025 yılının ilk 5 ayında önemli sonuçlar vermeye devam etti. Yeni nesil teknoloji altyapıları ve gelişmiş analiz teknikleriyle desteklenen operasyonlar sonucunda, ocak-mayıs döneminde 3 bin 81 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 95 oranında artışın göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı'nın yasa dışı ticaretle mücadelesini gözler önüne serdi.

MAYIS AYINDA YAKALAMA 10 MİLYAR TL İLE TARİHİ SEVİYEDE

2025 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 140 artışla 9 milyar 903 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Bu rakam, tek ayda kaydedilen en yüksek yakalama tutarları arasında yer aldı. Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyalar ise 15,2 ton uyuşturucu, 79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi, 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya şeklinde sıralandı.