Kaçakçılıkta Yakalama Rekoru

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince, 2025 yılı ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla, 8,1 milyar Türk lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri uzman kadrolarının, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2025 yılında da hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümrük Muhafaza birimlerince, 2025 yılı ilk iki ay Ocak-Şubat itibarıyla yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla, 8,1 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilo değerli maden, 326 adet lüks araç başta olmak üzere, canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tıbbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın ve yasa dışı ticaretin hiçbir türüne geçit verilmiyor."