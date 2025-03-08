Yurt dışından getirilen angusları taşıyan gemi, Silifke ilçesi Taşucu Ceyport Limanına yanaştı. Burada gemiden tırlara yüklenme yapılırken sevk esnasında bir angus kaçtı.
Kaçan hayvan çevredeki vatandaşların bakışları arasında hızla koşarak denize atladı. Bir süre denizde yüzen hayvan gözlerden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Angus et üretiminde yoğun olarak kullanılan bir sığır türüdür. İskoçya'nın Aberdeenshire ve Angus bölgelerine özgü sığırların melezlenmeleriyle elde edilmiştir ve dünyanın birçok yerinde Aberdeen Angus olarak bilinir. Doğal olarak boynuzsuz ve tüm vücudu kaplayacak şekilde siyah veya kırmızı renktedirler.
Son Dakika › Güncel › Sevk sırasında kaçan angus denize balıklama atladı - Son Dakika
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