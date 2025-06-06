Kaçan düve, kurban timi tarafından yakalandı
ERZURUM - Erzurum'da kurban kesim alanına götürülürken kaçan düve sahibine zor anlar yaşattı.
Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde sahibinin elinden kurulan düve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi tarafından yakalandı. Kaçtığı bahçede silahla uyuşturulan düve ancak kontrol altına alındı.
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