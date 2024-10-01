KADEM'den Genç Kızlara Mesleki Eğitim - Son Dakika
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KADEM'den Genç Kızlara Mesleki Eğitim

KADEM'in 'Geleceğe İşbaşı' projesi ile 165 genç kıza mesleki eğitim ve istihdam imkanı sağlandı.

01.10.2024 13:16
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesiyle 16-18 yaş arasındaki 165 genç kıza eğitim verildi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki genç kızları kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hayata hazırlamak için 2016'da hayata geçirilen projenin 6. dönemi başladı.

Proje ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Destek Merkezlerinde yaşayan ve örgün eğitime dahil olamamış 16-18 yaş arasındaki genç kızlara mesleki eğitim ve istihdam sağlanması amaçlanıyor. Zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel gelişimine destek olunan kızlara, bireysel ve toplumsal hayat için gerekli olan bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılıyor.

Proje kapsamında şimdiye kadar 165 genç kıza eğitim imkanı sunuldu. Kızların 84'ü kamu kurumlarında istihdam edildi.

Altıncı döneminde 21 genç kız daha projeye dahil oldu.

Yarım kalan eğitimlerini tamamlama imkanı verilen genç kızlar 6 ay boyunca bilgisayar işletmenliği, hızlı klavye kullanımı, diksiyon ve genel muhasebe dersleri ile kişisel gelişim ve değerler eğitimi alacak.

Grup çalışmaları, psiko-sosyal eğitimler ve tecrübe paylaşımlarını da içeren programlar tamamlandıktan sonra genç kızların, psikoterapi, istihdam ve istihdam sonrası takip süreçleri 2 yıl boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, projenin başladığı andan itibaren genç kızlara yeni umutlar yaşattığını belirtti.

Gümrükçüoğlu, "Geleceğe İşbaşı projemizle hayallerinden vazgeçmeyen, ümitsizliğe kapılmayan, yarına umutla bakarak emin adımlarla geleceklerini şekillendiren yetenekli, girişimci ve nitelikli kadınların yetiştirilmesine katkı sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz. Attığımız her adımda genç kızlara umut olmanın heyecanını taşıyoruz, taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projenin yalnızca mesleki eğitimleri içermediğini belirten Gümrükçüoğlu, gençlerin iyi olma hallerinin artırılmasına destek vermek amacıyla psikolojik danışmanlık hizmetleri sunduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM'den Genç Kızlara Mesleki Eğitim - Son Dakika

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