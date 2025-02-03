KADEM, Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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KADEM, Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor

KADEM, Depremzedelere Destek Olmaya Devam Ediyor

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kalıcı konuta taşınan depremzede Fatma Ardıç'ı evinde ziyaret etti.

03.02.2025 17:46
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner kentte yaşamaya başlayan ve TOKİ'nin kalıcı afet konutlarına iki hafta önce taşınan depremzede kadını evinde ziyaret etti.

Bayraktar, 11 ili etkileyen depremlerin ardından KADEM'le tanışan ve Kadın Destek Merkezi aracılığıyla meslek edinen 3 çocuk annesi Fatma Ardıç'a yeni evinde misafir oldu.

Onikişubat'taki Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan kalıcı afet konutlarındaki dairesine taşınan Ardıç'a "hayırlı olsun" diyen Bayraktar, ev hediyelerini aileye takdim etti.

Bayraktar ile mutluluğunu paylaşan Ardıç, kendisine Kadın Destek Merkezi bünyesindeki meslek edindirme kursunda inciyle hazırladığı el yapımı çantayı armağan etti.

İki yıllık aranın ardından evde bulunmanın sevincini yaşadığını ve konteynerden eve geçtiğinde farklı duygular hissettiğini belirten Ardıç, konteynerde geçen zamanda evdeki "koridor" varlığını unuttuklarını, söz konusu evin konteynere göre çok büyük olduğunu söyledi.

Çocukların da eve geçtikleri için heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydeden Ardıç, çocuklarının iki yıl sonra kavuştukları odanın ve yataklarının keyfini çıkardığını dile getirdi.

Konteyner kentte KADEM'in varlığını her zaman hissettiklerini anlatan Ardıç, şunları söyledi:

"Ben KADEM'le konteynere ilk taşındığımdan bir ay sonra tanıştım. Yoldan geçerken 'gelin bir kahvemizi açın, buyurun, kurslarımız var kafanız dağılır' diyerek bizi götürdüler. Ben orada üç kurs bitirdim, hazırladığım ürünleri, incileri, tepsileri evime getirdim. Benim mesela Çin işi tabak yapmak hayalimdi, şimdi hazırladığım tabak evimde. Mesela çiçek dikme etkinliğimizden aldığım çiçek halen evimde açıyor. KADEM'in bana psikolojik olarak kattıkları, oradakilerin abla, kardeş gibi sarılışı çok muazzamdı. Ben çoğu zaman açıkçası deprem olduğunu unutuyordum. Oradaki insanlarla haşır neşirdik, bize gösterdikleri ilgi çok güzeldi."

Merkezde tasarladığı ürünlerden evinde "KADEM köşesi" oluşturduğunu aktaran Ardıç, "Bu köşe benim için kutsal bir köşe, KADEM'in izlerini taşıyor. Her baktığımda yaşadığım zorlukları gösteriyor ama zorlukları ilmek ilmek işledim ve bunlar güzel eserlere dönüştü. Güzel bir şekilde onları satıp paramı kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vakfı aile olarak gördüğünü, artık resmi üye olmak ve insanlara, kadınlara faydalı olmak istediğini kaydeden Ardıç, içindeki ilham ve yeteneğin dışa çıkmasını KADEM'e borçlu olduğunu vurguladı.

Ardıç, bugüne kadar kendisini misafir eden vakfın tüm fertlerine kapısının açık olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Güncel, Deprem, Kültür, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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