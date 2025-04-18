Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlara yönelik KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda uygulanmanın kullanımının anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › KADES Tanıtımı Karacabey'de Yapıldı - Son Dakika
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