Kadife Tavşan Tiyatroya Taşınıyor - Son Dakika
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Kadife Tavşan Tiyatroya Taşınıyor

BKM, Margery Williams'ın 'Kadife Tavşan' eserini tiyatroya uyarlıyor; prömiyer 23 Şubat'ta.

20.01.2025 21:18
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Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), sevilen çocuk kitaplarından Margery Williams'ın klasik eseri "Kadife Tavşan"ı tiyatro sahnesine taşıyor.

Alper Kul'un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul'un yönetmenliğinde hayata geçirilen oyun, 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall'da seyircilerle buluşacak.

Aslı Tandoğan'ın "Kadife Tavşan"ı, Yosi Mizrahi'nin "Fırtına"yı canlandırdığı eser, sadakat, dostluk ve sevginin dönüştürücü etkisini merkezine alıyor.

Oyunda ayrıca Mehmet Aybars Kaya, Uzay Karaca, Ahmet Berberoğlu, Aleyna Göktuna, Eftelya Bilen, Emine Kaymakcı, Kavin Midyat, Levent İçmeli ve Salih Demir rol alıyor.

Oyunun müziklerini Okan Kaya hazırlarken, şarkı sözlerini Mert Dilek yazdı.

"Kadife Tavşan" oyunu sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

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