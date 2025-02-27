Kadıköy Beyin Fırtınaları Panel Dizisi Başlıyor

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi ve İdeaPolitik Enstitü tarafından Türkiye'nin güncel sorunlarına çözüm aramak amacıyla düzenlenecek "Kadıköy Beyin Fırtınaları" başlıklı panel dizisi başlıyor.
Kadıköy Belediyesi ve İdeaPolitik Enstitü iş birliğiyle düzenlenen "Kadıköy Beyin Fırtınaları" panel dizisi, 1 Mart'ta başlıyor. Mart ayı boyunca her hafta sonu Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek panellerde, Türkiye'nin toplumsal meseleleri ele alınacak. Etkinlikler, katılımcıların fikir ve görüşleriyle aktif olarak katkı sunabileceği interaktif bir tartışma ortamı yaratmayı hedefliyor.
Serinin ilk paneli, "Türkiye Neden Demokratik Değil? Ne Yapmalı" başlığıyla, 1 Mart Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında İdeaPolitik Genel Direktörü ve siyaset bilimci Doç. Dr. Can Kakışım'ın moderatörlüğünde düzenlenecek. Panelde, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve gazeteci Orhan Bursalı, Türkiye'de demokrasinin karşı karşıya olduğu sorunları ve olası çözüm yollarını tartışacak.
Panel dizisinde mart ayı içerisinde yapılacak diğer oturumlar ise şöyle:
8 Mart Cumartesi, 18.00-21.00
Konu: "Türkiye'de kadın neden baskı altında? Ne yapmalı?" Konuşmacılar: Av. Selin Nakıpoğlu - Av.Gamze Pamuk
Moderatör: Av. Büşra Çakır
16 Mart Pazar, 14.00-17.00
Konu: "Türkiye neden hep fakir? Ne yapmalı?"
Konuşmacılar: Prof. Dr. Yalçın Karatepe – Doç. Dr. Oğuz Demir
Moderatör: Doç. Dr. Can Kakışım
23 Mart Pazar, 14.00-17.00
Konu: "Türkiye'de basın neden özgür değil? Ne yapmalı?"
Konuşmacılar: Timur Soykan - Seda Selek
Moderatör: Orhan Şener Deliormanlı
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