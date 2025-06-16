Kadıköy, CDP 2024 A Listesi'ne Girerek Çevresel Liderliğini Kanıtladı

(İSTANBUL) - Kadıköy, 2024 yılında Karbon Saydamlık Projesi, resmi kullanımıyla Carbon Disclosure Project (CDP) aracılığıyla gerçekleştirdiği çevresel verilerin beyanı sonucunda en yüksek değerlendirme olan "A" notunu alarak, CDP 2024 A Listesi'ne girdi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bu gurur hepimizin. Kadıköy olarak, Türkiye'de öncü olmaya ve iklim için cesur adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kadıköy Belediyesi, CDP 2024 A Listesi'ne girerek çevresel liderliklerini kanıtladı. Kadıköy, Türkiye'den bu başarıyı elde eden tek ilçe belediyesi olurken, İBB de tek büyük şehir belediyesi oldu.

Dünyadan bin şehir katıldı

CDP'nin açıkladığı listeye göre, bu yıl dünya genelinde yaklaşık bin şehir çevresel verilerini CDP-ICLEI Track üzerinden beyan etti ve 752 şehir puan aldı. Bu şehirlerden 112'si, yani yüzde 15'i, A notuna layık görüldü.

CDP Küresel Şehirler, Eyaletler ve Bölgeler Direktörü Hanah Paik, "CDP 2024 A Listesi'ndeki şehirler, çevresel liderlikte küresel ölçekte bir çıta belirliyor. Bu şehirler, veriye dayalı kararlar ve cesur eylemlerle sadece kendi bölgelerinde değil, dünya genelinde de yol gösterici oluyor" dedi.

CDP'den yapılan açıklamada, "Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi, A Listesi'ne girerek çevresel liderliklerini kanıtladı. Her iki belediye de iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehir planlaması ve doğa temelli çözümler konusunda attıkları somut adımlarla öne çıktı. Bu başarı, yerel düzeyde şeffaf raporlama ve etkili çevresel eylemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Kösedağı ise "Üç yıl üst üste CDP A Listesi'nde yer almak, Kadıköy'ün iklim kriziyle mücadelede ne kadar kararlı ve tutarlı bir yol izlediğinin kanıtıdır. Türkiye'den bu başarıyı elde eden tek ilçe belediyesi olmak, Kadıköy'ün çevresel liderlikteki öncülüğünü ve sorumluluğunu daha da güçlendiriyor. Bu başarı, sadece teknik bir puanlama değil; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun bir göstergesidir. Bu gurur hepimizin. Kadıköy olarak, Türkiye'de öncü olmaya ve iklim için cesur adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.