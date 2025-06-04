Kadıköy\'de Balkon Çökmesi

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki balkonun bir kısmı çöktü.
Rasimpaşa Mahallesi Nemlizade Sokak'taki binanın dördüncü katındaki dairenin balkonunun altında kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kopan parçalar alt katın balkonuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Kadıköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.
Belediye ekipleri çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.
Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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