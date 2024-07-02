Kadıköy'de Boğazına Cam Parçasıyla Direnen Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kadıköy'de girdiği iş yerinde boğazına dayadığı cam parçasıyla polise direnen şüpheli gözaltına alındı.

Kurbağalıdere Caddesi'nde elindeki kırık şişeyle yürüyen bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden bu kişi, caddedeki kuruyemiş dükkanına girdi. Elindeki cam parçası ve orada bulduğu kalemi boğazına dayayan şüpheli, polislerin kendisine müdahale etmesini engellemeye çalıştı.

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağırıldı. Eğitimli köpek eşliğinde dükkana giren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin daha sonra emniyete götüreceği öğrenildi.