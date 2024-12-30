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Kadıköy'de Kanalizasyon Patladı

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Kadıköy'de patlayan kanalizasyon borusu nedeniyle bir dükkan zarar gördü, İSKİ geç kaldı.

30.12.2024 03:28
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Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı... Fışkıran suyun metrelerce yükseldiği anlar kamerada

Borunun patladığı sokaktaki bir dükkan zarar gördü

İSTANBUL - Kadıköy'de gece saatlerinde bir sokakta kanalizasyon borusu patladı. Olayın meydana geldiği sokaktaki dükkan zarar görürken vatandaşlar İSKİ ekiplerinin geç gelmesine tepki gösterdi. Patlayan borudan fışkıran suyun metrelerce yükseldiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağın altından geçen su borusunun sızıntı yapmasıyla mahalle sakinleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Daha sonra su borusunun patlamasıyla sokaktaki bir dükkanda zarar meydana geldi. Ekiplerin çağrıdan yaklaşık 2 saat sonra geldiğini belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Zarar gören dükkanda çalışan Ziya Balkan, "Saat 21.00 civarlarında su sızıntısı yapmaya başladı. Biz o sırada İSKİ'yi aradık. Hemen geleceklerini söylediler. Ama gelen giden olmadı. Sonra su patladı ve dükkanıma zarar verdi. Maalesef saat 00.30 civarında geldiler. Çok merak ediyorum acaba çok mu uzaktan geldiler, yetkililer işini mi yapmıyor? 15 gündür buradan su sızıyor. 15 gündür biz söylüyoruz. Herhalde basınçtan dolayı patlama oldu. Çevreye zarar verdi. Dükkanıma, iş yerime zarar verdi. İçerisi su doldu, iş yerimi kapattım. Saatlerce kapalı kaldı. Sonra temizleyip çıktım ama maalesef neden kimse görevini yapmıyor? Ben sadece bunu merak ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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