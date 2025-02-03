Kadıköy'de Su Borusu Patladı!

Kadıköy'de, patlayan su borusundan çıkan tazyikli suyun metrelerce yükselmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde, su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
Borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı.
Suyun borudan fışkırması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
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