Kadıköy\'de Su Borusu Patladı

Kadıköy'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı su borusu patladı. Olayda yaralanan kimse olmazken, borudan fışkıran su 5 katlı bina boyuna ulaştı. Suyun fışkırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde öğle saatlerinde ana su hattında sızıntı olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine İSKİ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

FIŞKIRAN SU 5 KATLI BİNANIN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞTI

Ekiplerin müdahalesi sırasında boru hattı patladı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, borudan fışkıran su 5 katlı bina yüksekliğine ulaştı. Suyun fışkırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

"MÜDAHALEDE BAYAĞI ZORLANDILAR"

Olayı gören Salim Sezin, "Sabah iş yerine geldiğimde boruda hafif bir sızıntı vardı. Uzun müddet böyle, bu şekilde sürdü. Birisi şikayette bulundu herhalde. Arkadaşlar geldi müdahale etmek için. Tabii orayı kazdılar. Kazarken, kazma kürek işi yaparken kırıldığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla tazyikli su akmaya başladı. Ondan sonra yine müdahale edildi ama bayağı bir zorlandılar. Yani aşağı yukarı 2-3 saatten beri suyumuz yok. Elektriğimiz yok. En kısa zamanda inşallah yapılır" dedi.