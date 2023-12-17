 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy'de taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle eylem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle eylem yapıldı

Kamu Taşeron İşçileri Sendikası üyeleri dahil bir grup, Kadıköy'de taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle eylem düzenledi. İşçiler, çeşitli sloganlar atarak tüm belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü ve sağlık sektöründe çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını istedi. Eylemin ardından grup, vefat eden taşeron işçiler için temsili cenaze namazı kıldıktan sonra dağıldı.

Kadıköy\'de taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle eylem yapıldı
17.12.2023 - 16:51,
Abone Ol

Aralarında Kamu Taşeron İşçileri Sendikasının üyelerinin de yer aldığı grup, taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle Kadıköy'de eylem yaptı.

Rıhtım'da toplanan farklı iş kollarında çalışan, çeşitli sendikalara üye işçiler, Türkiye'deki tüm belediyelerde, Karayolları Genel Müdürlüğünde ve sağlık sektöründe çalışan taşeron işçinin kadroya alınması için çeşitli sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından vefat eden taşeron işçiler için temsili cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Kadıköy, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle eylem yapıldı - Son Dakika


16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de

Son Dakika
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 17:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle eylem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement