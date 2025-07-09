Kadıköy'de Tehdit Davası: 3 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kadıköy'de Tehdit Davası: 3 Yıl Hapis

09.07.2025 20:05
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Mattia Minguzzi'nin ailesine tehdit gönderen sanıklara hapis cezası verildi, biri tahliye edildi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çınar Diril, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, Diril'in anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, tutuklu sanık Diril'in bilgisayarının incelenmesinin ardından hazırlanan raporun dosyaya girdiği belirtildi.

Raporda, bilgisayara format atıldığının tespit edildiği, bilgisayarda aileye tehdit içerikli mesaj atılan numaranın kalıntılarının bulunduğu ancak kaydın nasıl oluştuğunun belirlenemediği aktarıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Y.E.G, sanıklardan Çınar Diril'i tanıdığını söyleyerek, "Oyun üzerinden tanıştık. Yargılamayla ilgili bilgim var. Çınar'ın Minguzzi ailesine tehdit suçunu işleyip işlemediğini bilmiyorum. Çınar'la tutuklanmasından birkaç gün önce konuştuk. Ben Çınar'la açık hat çıkarıp çıkarmama hususunda konuşmadım, bilgim yok." dedi.

Tanık olarak dinlenilen Çınar Diril'in babası Evren Diril, bilgisayara format atmadığını, oğlunun hapse girmesinden sonra bilgisayarı ara sıra araştırma yapmak için kullandığını ve bahsi geçen telefonu bilgisayarda arattığı için kaydın çıkabileceğini ifade etti.

Müşteki avukatı, Evren Diril'in celsenin başladığı andan itibaren duruşma salonunda olduğunu belirterek, bu nedenle beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Barış Ayata'nın "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar, "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar, Çınar Diril'in ise "zincirleme şekilde tehdit"ten 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar, "hakaret" suçundan da 3 ay 22 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Diril, suç işlemediğini savunarak, beraatini ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Çınar Diril'i "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Diril'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanık Barış Ayata ise "suçu ve suçluyu övme" suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan ise beraatine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü anımsatılarak, Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin müşteki olarak yer aldığı belirtilmişti.

Minguzzi'nin ölümünün ardından sanık Barış Ayata'nın bir sosyal medya hesabından müştekilere yönelik paylaşım yaparak korku yarattığı vurgulanan iddianamede, müştekilere yönelik hakaret ve tehdit içerikli mesajların sanık Çınar Diril tarafından satın alınan bir sosyal medya uygulaması üzerinden atıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Barış Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Çınar Diril'in ise "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Tehdit Davası: 3 Yıl Hapis - Son Dakika

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