Kadıköy\'de Tehlikeli Trafik İhlali

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KADIKÖY'DE trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 5 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde D-100 karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde meydana geldi. Trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, araç kamerası ile görüntülendi.