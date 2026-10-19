Kadıköy Merdivenköy\'de 3 katlı boş ahşap köşkteki yangın söndürüldü

Kadıköy Merdivenköy'de 3 katlı boş ahşap köşkteki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy Merdivenköy'de 3 katlı ahşap köşkte saat 01.20 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin iki koldan müdahalesiyle söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen köşk kullanılamaz hale gelirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
KADIKÖY'de 3 katlı ahşap köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen köşk, yangında kullanılamaz hale geldi.
Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'ta bahçe içerisinde bulunan 3 katlı ahşap köşkte saat 01.20 sıralarında yangın çıktı. Köşkü saran alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevlere iki koldan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Boş olduğu öğrenilen ahşap köşk kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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