Kadın Çiftçi Hamide Şeker'in Başarısı - Son Dakika
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Kadın Çiftçi Hamide Şeker'in Başarısı

02.06.2025 11:19
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Hamide Şeker, çiftçi kredisiyle hayvan sayısını artırıp günlük 300 litre süt üretmeye başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç buzağıyla hayvancılığa başlayan Hamide Şeker, çiftçi destek kredisiyle hem hayvan sayısını hem süt üretimini artırdı.

Daha önce Samsun merkezde yaşayan ve Kovid-19 salgınından sonra ailesiyle köyüne yerleşen 50 yaşındaki beş çocuk annesi Şeker, ilçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde hayvancılık yapmaya karar verdi.

Üç buzağıyla işe başlayan Şeker, devlet bankasından çiftçi destek kredisi alarak hayvanlarının sayısını artırdı.

13'ü süt sığırı olmak üzere 28 hayvan sayısına ulaşan Şeker, günde yaklaşık 300 litre süt elde ediyor.

"Ahırımı modernleştirdim"

Hamide Şeker, AA muhabirine, köyüne dönerek üretim yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce bir öğrenci yurdunda çalıştığını anlatan Şeker, "Pandemi sürecinde işimden ayrıldıktan sonra köyüme yerleştim. Üç dişi buzağıyla başladım. Bu üç buzağı büyüdü, inek oldu. Ertesi yıl devlet kredisi kullanmaya karar verdim. Komşularımızdan da kullananlar vardı. Ben de başvurdum, bir yıl kredi aldım. O kredilerle hayvan aldım, sağım makineleri aldım, yem desteği aldım. Şu anda 28 tane hayvanım var. İlk aldığım destekle biraz da ahırımı modernleştirdim." dedi.

Kadınların üretime katılmasının önemine işaret eden Şeker, "Kadınlar isterse her şeyi yapar, her işi başarır. Kadınların kendi ayaklarının üstüne basması gerekiyor. Bir işin ucundan tutmaları gerek. Bu hayvancılık da olabilir, başka bir üretim alanı da." diye konuştu.

Şeker, günlük 300 litreye yakın süt ürettiğini belirterek, "Süt sadece bir gıda değildir, bir yaşam kaynağıdır, bir gelir kaynağıdır. Çiğ süt satmanın yanı sıra tereyağı, peynir yapıyoruz, komşularımıza veriyoruz, buzağılarımız içiyor. Daha çok buzağı yetiştiriyoruz. Köyümüze gelen sütçüler var, onlara veriyoruz. Fazlasını o şekilde değerlendiriyoruz. İlerleyen süreçte geri kalan ekipmanlarımızı, motor, yem karma makinesi gibi araçları almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Ekonomi, Güncel, samsun, Finans, Tarım, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Çiftçi Hamide Şeker'in Başarısı - Son Dakika

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