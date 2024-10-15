Kadın Çiftçilerden Kaymakama Ziyaret

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kadın çiftçiler, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'na ziyarette bulundu.
Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette üreticilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak eşlik etti.
Kaymakam Topsakaloğlu, sorun ve taleplerini dinlediği kadınlara çiçek verdi.
Çiftçiler de Topsakaloğlu'na meyve sepeti takdim etti.
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