Kadın Çiftçilere Yem Bitkileri Eğitimi

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19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere, yem bitkileri yetiştiriciliği konusunda eğitim verilerek tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında 19 Mayıs Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kadın çiftçilere yem bitkileri yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Eğitimin ardından 4 çiftçiye 5'er dekar alanda kullanılmak üzere yem bitkileri tohumu dağıtıldı.