Kadın Cinayeti Davasında Yargılama Devam Ediyor

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir kadını silahla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, maktul Muradiye Terzi'yi öldüren tutuklu sanık Murat T. ile taraf avukatları katıldı.

Muradiye Terzi ile Murat D. arasında daha önceden "hakaret, mala zarar verme, tehdit, ısrarlı takip, şantaj" suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirildi.

"Tasarlayarak kasten öldürme" ile "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından yargılanan Murat D, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Maktulle ilişkisinin olduğunu öne süren Murat D, "Birlikteliğimiz bulunuyordu. Ev kiralarını ben ödüyordum. Aramız bozulunca parayı geri istedim. Arabayı da ona ben aldım, zarar vermedim. Tartıştık." dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Atakum ilçesinde 7 Şubat 2024 tarihinde, ikamet ettiği apartmanda Murat D'nin silahlı saldırısına uğrayan Muradiye Terzi (31), ağır yaralı halde kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde hayatını kaybetmişti.