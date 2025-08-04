Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi

04.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinem Somun'un anısına düzenlenen 'Karanlığa ışık' yürüyüşünde kadın cinayetlerine tepki gösterildi.

TRABZON'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından tabancayla vurularak öldürülen gemi kaptanı adayı Sinem Somun için Beşikdüzü ilçesinde el feneri, mum ve ışıklarla 'Karanlığa ışık' adlı kortej yürüyüşü düzenlendi. Somun'un avukatı Ozan Karagöz, "31 Temmuz gecesi haince bir saldırıda kurban edilen 2025 yılında 259'uncu kadın olarak hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun avukatıyım. Aslında bugün, sessizlik içinde binlerce çığlıkla beraber yürüyen bu halk, Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulması için tepkiyi göstermiştir" dedi.

Cinayet 31 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, Trabzon Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un evine gitti. Ali Eren Somun, evde tartışıp arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli Ali Eren Somun, Sinop'ta kent merkezine yakın ağaçlık arazide kurduğu kamp çadırında yatarken, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Staj yaptığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YASEMİN MİNGUZZİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

İlçede Sinem Somun'un anısına ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, 'Karanlığa ışık' yürüyüşü düzenlendi. Slogan ve afişlerin kullanılmadığı yürüyüşte katılımcılar yanlarında getirdikleri mum, el feneri ve ışıklarla 10'ar kişilik saf düzeninde belirlenen güzergahta sessizce yürüyerek ilerledi. Somun'un anneannesi Gülnaz Topaloğlu ve dedesi Ali Haydar Topaloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken yakın arkadaşları ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin ve babası Andrea Minguzzi de yürüyüşe katılarak, Somun'un ailesine destek oldu.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Yasemin Minguzzi, Sinem'in ailesine destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Her sene Ahmet ile Trabzon'a geliyorduk. Ne yazık ki bu sene hazin dolu. İnanılır gibi değil. Hala aklım almıyor bu olanları. Ahmet yok. Katliamlar devam ediyor. Sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. Ablasının güzeli için Sinem'e kalpten söz verdim ve geldim. Çok üzgünüm. Ailesine destek için buradayım" dedi.

'2025 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN 259'UNCU KADININ AVUKATIYIM'

Sinem Somun'un avukatı Ozan Karagöz, "31 Temmuz gecesi haince bir saldırıda kurban edilen 2025 yılında 259'uncu kadın olarak hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun avukatıyım. 31 Temmuz'dan bu yana yaşamış olduğumuz acı gerek bizler gerek şehrimiz için çok üzücü, ağır ve yıkıcı bir olaydı. Biz toplumumuzun üstüne çöken bu karanlık kadın cinayetine aydınlatmak için Beşikdüzü halkı, Görele Trabzon, Akçaabat halkı çağrımıza kulak vererek, kadın cinayetlerine karşı katkıda bulunarak ışık oldular. Kendilerine minnettarız. Ortaya koymuş oldukları irade, Trabzon'dan Türkiye'ye büyük bir çağrı ve sestir. Aslında bugün, sessizlik içinde binlerce çığlıkla beraber yürüyen bu halk, Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulması için tepkiyi göstermiştir. Halkımız var olsun. Bayrağımızın altında kadınlarımız özgürce ve korkusuzca yaşasınlar' ifadelerini kullandı.

'BU SON OLSUN'

Yürüyüşe katılan Aycan Aydemir, "Türkiye kadın cinayetleri son yıllarda çok arttı. Sinem göz göre göre eşi tarafından öldürüldü. Öldürülen tüm kadınlar için bu yürüyüşü yapıyoruz. İnşallah bu son olsun" diye konuştu. Yüzlerce kişinin yer aldığı yürüyüş alkışlar eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından son buldu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/BEŞİKDÜZÜ(Trabzon),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beşikdüzü, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Trabzon, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

21:15
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı
Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
21:13
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
09:40
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
09:25
Anlaşma tamam Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
09:18
Dolar ve Euro ne kadar oldu İşte bugünün güncel döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru
09:18
Sigaraya okkalı zam En ucuzu 90 lira oldu
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu
09:02
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 22:29:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.