Kadın Emeği Günleri Beşiktaş\'ta Başladı

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın iş birliğiyle düzenlediği 'Kadın Emeği Günleri'ni, Barbaros Meydanı'nda başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanı, 1 Temmuz'a kadar, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Beşiktaş Belediyesi ile İBB Kadın iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Emeği Günleri", Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanı, 1 Temmuz'a kadar, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Dayanışma ve üretimi teşvik eden el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda, takılardan dekoratif eşyalara, seramikten keçe ve ahşap ürünlere kadar birçok el yapımı tasarım, kadın girişimciler tarafından hazırlanan standlarda sunuluyor.

"Tüm kadın girişimcileri bekliyoruz"

Etkinliğin açılışına katılan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "El emeğrai takılar, dekoratif ürünler ve daha fazlasıyla dayanışma pazarında yer almak isteyen tüm kadın girişimcileri bekliyoruz" dedi.

Etkinlikte stant açan kadınlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ayşegül Kozan Güler: "Bize çok sürpriz bir gelişme oldu burası. 2 sene önce Dudullu standına katılmıştık. Beşiktaş'ı duyunca koşa koşa geldik. Ben genelde dekorasyon ürünleri, kahve sunum setleri ve tütsülükler yapıyorum. Ürünlerimizi sergilemeye geldik. Burası çok güzel oldu. Lokasyon olarak çok iyi bir nokta. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilimiz bize ziyarette bulundu. Kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz."

-Türkan Esra Altınay: "1 yıl boyunca yaptığım mumları yakmaya kıyamadım. Sonra bunları evde saklayacak yer bulamadım. Sonra satmaya karar vererek hobimi işe çevirdim. İşimden istifa ettim. Yaklaşık 3,5 yıldır mum yapıyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim."

Gökşen İşcan: "Minik hayvan dostlarımıza kedi-köpek giysisi yapıyorum. Buranın yeri çok güzel. Etkinliğe ilgi yoğun. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir imkan tanıdığı için. Çok memnunuz ve devamını istiyoruz."

1 Temmuz gününe kadar sürecek etkinliğe katılmak isteyen Beşiktaşlı kadın girişimciler, hafta içi mesai saatleri içerisinde 0212 319 42 42 (Dahili: 5022) numaralı telefondan, Beşiktaş dışındaki kadın girişimciler ise İBB'ye ait 153 Çözüm Merkezi üzerinden kayıt ve başvuru yapabilecek.