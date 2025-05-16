Kadın Girişimci, Bahçe Mobilyası Üretiyor - Son Dakika
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Kadın Girişimci, Bahçe Mobilyası Üretiyor

Diyarbakır'da Canan Oğurgül, TKDK desteğiyle yılda 2 bin bahçe mobilyası üretiyor, hedefi 5 bin.

16.05.2025 12:19
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Diyarbakır'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle fabrika kuran Canan Oğurgül, yılda yaklaşık 2 bin takım bahçe mobilyası üretiyor.

TKDK, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

Diyarbakır'da yaşayan evli ve 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Canan Oğurgül de bahçe mobilya takımları üretimi için hazırladığı projeyi 2020'de TKDK'ye sundu.

Oğurgül, öz sermayesi ve kabul edilen projesinden sağlanan yaklaşık 2 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 bini kapalı 11 bin 500 metrekare alan üzerine fabrika inşa etti.

Yaklaşık 4 yıl önce bambu ve metalden bahçe mobilyaları üretilmeye başlanan fabrikada, 23 kişiye de istihdam sağlanıyor.

İleriki yıllarda hedef 5 bin takım bahçe mobilyası üretmek

Oğurgül, AA muhabirine, evlenmeden önce katıldığı halı dokuma kurslarında aldığı eğitimle halı dokumayı öğrendiğini, ara sıra bu kurslara katılarak çalıştığını söyledi.

Evliliğin ardından çalışmaya ara verdiğini fakat her zaman çalışmak istediğini dile getiren Oğurgül, bir kadın olarak ayaklarının üstünde durmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Fabrika açarak hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan Oğurgül, şunları kaydetti:

"İlk etapta günde 2 mobilya takımı üretimiyle başladık ama şu an yılda yaklaşık 2 bin takım üretiyoruz. Hedefimiz, ileriki yıllarda bu rakamı 5 bin takıma çıkarmak. İlk ürünlerimizi Diyarbakır'daki mağazamızdan satışa sunduk. Şu anda kentte iki mağazamız bulunuyor. Sipariş üzerine kent dışına da gönderiyoruz. Çevredeki 6 ile bayilik verdik. Hedefimiz, Türkiye'nin her yerine bayilik vermek. İleriki dönemde ihracat yapmak istiyoruz."

Çalışanlarının çoğunun aile bireylerinden oluştuğunu anlatan Oğurgül, eşinin kaynak, kızının da terzi bölümünde çalıştığını aktardı.

Oğurgül'ün kızı 17 yaşındaki Rojda Oğurgül de annesiyle fabrikada çalıştığını dile getirdi.

Annesiyle gurur duyduğunu söyleyen Oğurgül, "Annemin bu girişimciliği beni de çalışmaya motive ediyor. Annem benim için büyük örnek, güçlü bir kadın. Anneme bakarak daha büyük şeyler yapmayı planlıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Üretim, Yaşam, Tarım, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimci, Bahçe Mobilyası Üretiyor - Son Dakika

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