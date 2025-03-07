Kadın Girişimci İle Başarı Hikayesi

Kalfalıktan ustalığa: Kadın eliyle yükselen bir başarı öyküsü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çırak olarak başladığı meslekte kendi işletmesini kuran Gülşen Altılar, hem üretiyor hem de istihdam sağlıyor.

Tatlı ve kuru pasta imalatı yapan Gülşen Altılar, 17 yıldır bu mesleğin içinde yer alıyor. Çırak olarak başladığı mesleğinde kalfalık ve ustalık aşamalarını tamamlayarak dört yıl önce kendi işletmesini kuran Altılar, şu an yedi kadın çalışanı ve bir erkek ustasıyla birlikte tatlı ve künefe üretimi yapıyor. Kadınların iş hayatındaki gücünü göstermek istediklerini belirten Altılar, "Kadın isterse her şeyi başarabilir. Biz de bu işletmeyi kurarken kadınların üretimde daha fazla yer almasını istedik ve bunu başardık. Kadın emeğini ön plana çıkarmaktan gurur duyuyorum. Tatvan halkına bizleri destekledikleri için teşekkür ederim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Altılar, ilerleyen yıllarda işletmesini daha da büyütmeyi ve daha fazla kadına iş imkanı sağlamayı hedeflediğini belirtti.