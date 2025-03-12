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Kadın Girişimciler Güçleniyor

KAGİDER ve Sanofi, New York'ta genç kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini ele aldı.

12.03.2025 03:16
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye, New York'ta, kadınların ekonomik hayattaki yeri ve özellikle genç kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmesi için yürütülen çalışmaları ele alan bir etkinlik düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 69. Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında düzenlenen etkinlikte çok sayıda uluslararası katılımcı hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da onur konuğu olarak katıldığı programda, özellikle genç kadın girişimcilerin desteklenerek kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi için yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Etkinlikte konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimciliği ve kadınların ekonomik güçlenme ve sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak, "İş hayatına güçlü başlangıç yapan kadınlar, yalnızca kendi kariyerlerini inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerindeki kadınlara da ilham verir ve onlara yol gösterir." dedi.

Bezircioğlu, bu anlayışla 15 yıl önce başlattıkları "Geleceğin Kadın Liderleri" programıyla genç kadınların iş dünyasında sağlam bir yer edinmelerini sağlamak için somut çözümler üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin temel taşlarından biridir." ifadesini kullandı.

Kadınların ekonomik alanda güçlenmelerini sağlamak amacıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Bezircioğlu, bugüne kadar 162 kurumla yapılan 80 proje ile doğrudan 170 bin kadına ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya da cinsiyet eşitsizliğinin dünyada ve Türkiye'de hem sosyal hem ekonomik sorunların başında geldiğine işaret etti.

Kaya, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, dünyada cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 134 yıl daha gerekiyor. Yolumuz uzun, bugün atacağımız adımlar geleceği şekillendirecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

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