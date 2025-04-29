Kadın Girişimcilere Cesaret Verdi

Konya'da kadın girişimcilerle bir araya gelen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, "Sevdiğimiz işi yaparsak başarılı oluruz. İyi eğitim alın. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Kadın olmakla ilgili ön yargıları unutun. 'Bunu kadın yapamaz.' demeyin. Kadın her şeyi yapabilir." dedi.

Öztürk, Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konya Kadın Girişimciler Kurulu Konya İl Kurulu Toplantısı'nda kadının hayatın her alanında var olması gerektiğini söyledi.

Daha güçlü bir Türkiye'nin güçlü kadınların varlığıyla mümkün olabileceğini belirten Öztürk, "Ben çalışan kadının mutlu olduğunu düşünüyorum. Türk kadını çok güçlü. Pek çok şapkayı aynı anda taşıyabilir. Kadınlarımız pek çok şeyi düşünebiliyor. Toplum sorunlarına karşı kadınlarımız daha duyarlı." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş hayatında başarılı olmaları için tavsiyelerde de bulunan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir şey yapmadan önce o işi öğrenmeniz gerekiyor. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Önemli olan o işin en iyi şekilde yapılmasıdır. Yeter ki biz sarıldığımız işi isteyerek yapalım ve işimize hak ettiği değeri verelim. Ne iş yapıyor olursak olalım sevdiğimiz işi yapalım. Eğer sevdiğimiz işi bulamıyorsak, yaptığımız işin sevdiğimiz noktalarına sarılalım. Sevdiğimiz işi yaparsak başarılı oluruz. İyi eğitim alın. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Kadın olmakla ilgili ön yargıları unutun. 'Bunu kadın yapamaz.' demeyin. Kadın her şeyi yapabilir. Girdiğiniz işlerde kadın olduğunuz için ayrıcalık beklemeyin. Cesur, çalışkan ve takipçi olun. Kendinizi keşfedin. Neyi yapabilirseniz onun peşinden gidin. Planlı çalışın. Yol haritanız olsun. Karar almaktan çekinmeyin. Fırsatları çok iyi görün ve değerlendirin. İşte girişimcilik de burada zaten. Değişime açık olun. Hiçbir şey yerinde saymıyor, her şey değişime uğrar. Değişimin gücüne inanın ama doğru olan yönde yapın bunu."

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de kadınların iş hayatına katılımının önemine dikkat çekti.

Kadın girişimciliğini desteklemeden sürdürülebilir bir kalkınmadan söz edilemeyeceğini belirten Öztürk, "Kadınlarımızın her biri, iş dünyasına kattığı değerle, üretkenliğiyle ve azmiyle toplumumuzun büyümesine, güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Kadın girişimcilerimizin varlığı, ekonomimizin geleceği için bir umut kaynağıdır. Kadınlarımızı iş dünyasına kazandıracak, onları teşvik edecek ve güçlendirecek mekanizmalara her zaman büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu açıdan, 2007 yılında TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, çok önemli bir misyon üstlenmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, soruları yanıtladı, katılımcılara yönelik sunumlar gerçekleştirildi.