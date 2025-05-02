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Kadın Hakları İçin Mücadele

Aylin Nazlıaka, kadınlara yönelik sansüre karşı eşitlik mücadelesini vurguladı.

02.05.2025 16:31
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul'da bir kozmetik firmasının reklam panosunda kullandığı gülümseyen kadın fotoğraflarının kapatılmasına ilişkin, "Biz bu zihniyeti, 'kadın erkek eşitliğine inanmıyorum', 'Taliban ile ters düşen yanımız yoktur', 'işsizliğin sebebi kadınların iş hayatında yer almasıdır', 'en büyük kariyer anneliktir' sözlerinden çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet düşmanı olan bu gericiler, kadının kamusal alanda, iş hayatında, sanatta, sokakta, siyasette güçlü bir şekilde var olmasından rahatsız oluyor. Bizler örgütlü mücadelemizle AKP karanlığına direneceğiz. Kimsesin sesimizi de sözümüzü de kısmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Ümraniye'de bir kozmetik firmasının afişlerinin 'Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz' yazılarıyla kapatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nazlıaka, "Ahlak bekçiliği değil, eşitlik istiyoruz" diyen Nazlıaka, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ümraniye'de bir kozmetik firmasına ait reklam afişlerinin 'toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz' gerekçesiyle kaldırılması, yalnızca bir reklam sansürü değildir. Bu müdahale, doğrudan kadınların kamusal alandaki görünürlüğüne ve özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Bu bir ahlak meselesi değil, doğrudan eşitliğe tahammülsüzlüğün göstergesidir. 'Ahlak' kisvesi altında yapılan bu müdahale, kadınların etek boyuna, rujunun rengine, saat kaçta sokağa çıkıp çıkamayacağına, hamile iken ev dışına çıkıp çıkamayacağına, kahkaha atıp atamayacağına karar verme densizliğini kendinde gören gerici zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, kadını yalnızca 'eve hapseden' kadına sadece 'annelik' görevini üstlenme sorumluğunu yükleyen AKP iktidarının ete kemiğe bürünmüş halidir.

Biz bu zihniyeti, 'kadın erkek eşitliğine inanmıyorum', 'Taliban ile ters düşen yanımız yoktur', 'işsizliğin sebebi kadınların iş hayatında yer almasıdır', 'en büyük kariyer anneliktir' sözlerinden çok iyi biliyoruz. Bu zihniyet korkunç bir karanlığı tahayyül ediyor. Cumhuriyet düşmanı olan bu gericiler, kadının kamusal alanda, iş hayatında, sanatta, sokakta, siyasette güçlü bir şekilde var olmasından rahatsız oluyor.

"Makul görünmek adı altında 'ahlak' diyerek yürütülen bu baskı politikalarının karşısında kararlılıkla duracağız"

Bu rahatsızlık her alanda kendisini gösteriyor. Kadının sesini kısmaya, varlığını görmezden gelmeye, onu yalnızca 'annelik' kalıplarına sıkıştırmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ancak bizler bu karanlık zihniyete boyun eğmeyeceğiz. Kadını eve hapseden, görünürlüğünü yok sayan, sesini kısmaya çalışan bu anlayışa karşı mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Makul görünmek adı altında 'ahlak' diyerek yürütülen bu baskı politikalarının karşısında kararlılıkla duracağız.

Cumhuriyet değerlerini yok sayan, laikliği hedef alan bu baskıcı anlayışa karşı mücadelemiz sürecek. Kadınlar bu ülkenin yarısıdır ve bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahiptir. Biz ne giydiğimizden, nerede olduğumuzdan, nasıl yaşadığımızdan dolayı yargılanmak değil; eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamak istiyoruz. Kadınlar, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde asla yalnız yürümeyecektir. Eşitlikçi erkeklerle birlikte yol alacağız. Bizler örgütlü mücadelemizle AKP karanlığına direneceğiz. Kimsesin sesimizi de sözümüzü de kısmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Aylin Nazlıaka, İstanbul, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Hakları İçin Mücadele - Son Dakika

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