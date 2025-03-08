Kadın Hakları İçin Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Kadın Hakları İçin Mücadele Devam Ediyor

ÇYDD, 8 Mart'ta kadınların eşit hakları için kararlı mücadelesini vurguladı ve toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.

08.03.2025 12:06
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(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Bir toplumun gerçek anlamda çağdaşlık seviyesine ulaşması ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi, kadınların tüm alanlarda eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkündür. Her kadının eşit haklar ve fırsatlar ile yaşamını sürdürebileceği bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

ÇYDD'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, 8 Mart'ın dünya genelinde kadınların eşitlik, özgürlük ve insan hakları mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen bir gün olduğu hatırlatıldı.

Bu tarihin, aynı zamanda kadınların toplumsal hayatta daha güçlü, özgür ve eşit bir yer edinmesi için yürüttükleri kararlı mücadelenin anısını yaşatmak olduğu vurgulanan açıklamada, "Kadın haklarını savunmak, sadece bireysel değil daha adil ve eşit bir geleceğe ulaşabilmek için toplumsal bir sorumluluktur. Bir toplumun gerçek anlamda çağdaşlık seviyesine ulaşması ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi, kadınların tüm alanlarda eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkündür" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ancak bu büyük mücadeleye rağmen kadınlar toplumsal yaşamda hala cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybediyor. Ocak 2025'te 33 kadın öldürüldü, 32 kadın şüpheli şekilde aramızdan ayrıldı. 2025'in henüz ilk üç ayında en az 68 kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi, kadınların yaşam haklarının güvence altına alınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması temel bir zorunluluktur. Kadın cinayetlerinin sıradan suçlar olmadığını, toplumsal ve politik bir sorun olduğunu biliyoruz. Kadınların eşit bireyler olarak özgürce nefes alabildiği bir toplum için mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

ÇYDD olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temelinde eşitlikçi ve çağdaş eğitimin yer aldığına olan inancımızla, 1989 yılından bu yana 107 bin 74 kız çocuğumuzun eğitimine destek olduk ve Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları olarak yetişmelerine katkı sağladık. Geçmişte olduğu gibi bugün de, Cumhuriyetimizden ve Atatürk devrimlerinden aldığımız güçle kadınların haklı mücadelesinde onlara destek oluyor, kendilerini gerçekleştirme süreçlerinde onlarla birlikte yol yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Büyük Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kadından aldığı güçle kurulan ve kadınlara ait olan hakları henüz kuruluş döneminde kendilerine veren Cumhuriyet, bir kadın devrimidir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bu devrimin izinden giderek bize bırakılan mirasa sahip çıkmak ve cinsiyet eşitliğine dayalı laik bir toplum düzeni ile ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. ÇYDD olarak bu amaca ulaşmak için her geçen gün daha fazla adım atmaya, her kadının eşit haklar ve fırsatlar ile yaşamını sürdürebileceği bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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