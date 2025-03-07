Kadın Hakları ve Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Kadın Hakları ve Şiddete Dikkat Çekildi

SBÜ, erkek öğrencilere yönelik 'Kadın' konferansı düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

07.03.2025 13:16
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla erkek öğrencilere yönelik "Doğu Batı Paradigması Türk İslam Dünyasında Kadın" Konferansı düzenledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen konferansta kadınların toplumsal hayattaki yeri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolunda erkeklere düşen sorumluluklar ele alındı.

Prof. Dr. Aydın, konferansa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadına şiddete dikkati çekmek ve kadın haklarını savunma sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla erkek öğrencilere yönelik panel düzenlediklerini söyledi.

Konferansta erkek öğrencilere kadınların geçmişten bugüne taşıdığı değerin anlatılacağını belirten Prof. Dr. Aydın, "SBÜ, öğrencilerinin yüzde 70'e yakınının kız, öğretim üyelerinin yüzde 50'ye yakınının, yönetici ve dekanlarının yüzde 70'inin kadın olduğu bir üniversite. Kadına şiddeti ve kadının kıymetini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Birleşmiş Milletler tanımı üzerinden değil hem İslam hem Türk hem de Anadolu gelenek ve göreneklerinin bize öğrettikleri üzerinden konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özhan Özdemir de öğrencilerin etkinliğe ilgisinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti konuştuğumuz bir ortamdayız. Tek bir kadının bile buna maruz kalması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Hakları ve Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika

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